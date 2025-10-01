Borse europee in rialzo nonostante le preoccupazioni legate allo shutdown negli Usa. Effetto positivo sui mercati ha avuto l’accordo raggiunto da Pfizer sui prezzi negli Usa che ha spinto i titoli farmaceutici. L’Eurostoxx 600 del comparto healthcare guadagna il 4,71%, ed è il migliore a livello europeo. Milano segna +0,83%, Madrid +0,54%, Parigi +0,90%, Francoforte +0,98%, Londra +1,12%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 84 punti (variazione- 1,15%, rendimento Btp 10 anni +3,55%, rendimento Bund 10 anni +2,71%).

Piazza Affari

A Milano brilla Tenaris (+4,11%), seguito da Telecom (+3,53%) e Stellantis (+3,51%). In sintonia con il comparto a livello europeo i titoli dell’healthcare: Amplifon (+3,5%), Diasorin (+2,83%) e Recordati (+2,51%). Positive anche le banche, con Mps +2,93%, Bper +1,89%, Pop Sondrio +1,28%), Intesa Sanpaolo +1,43%, Mediobanca (+1,57%). In coda Lottomatica,(-2,36%), seguita da Cucinelli (-2,11%).

Valute

Lo shutdown negli Usa deprime il dollaro, l’euro scambia a 1,174 dollari (+0,05%), mentre il cambio dollaro/yen vale 146,99 (-0,6%) e il cambio dollaro/sterlina 0,74 (-0,3%). In forte rialzo il Bitcoin (+2,7%) a 117.160 dollari. Ancora in rialzo il prezzo dell’oro, a 3.870 dollari l’oncia (+0,2%.)

Energia

Ancora in calo il greggio, con la prospettiva di un aumento di produzione dell’Opec+: Brent a 65,4 dollari (-1,15%) e Wti a 61,8 (-1,15%).