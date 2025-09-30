È stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale un ordine del giorno presentato da Katia Piccardo (Pd), che impegna la giunta ad assumere ogni utile iniziativa affinché in ogni pronto soccorso del territorio ligure, attraverso l’impegno delle interforze preposte all’ordine pubblico, venga garantita la presenza di una postazione fissa, sulle 24 ore, che ne garantisca la pubblica sicurezza.
Nel documento si ricorda che nel 2024 si sono verificate in Italia diciottomila aggressioni, con il coinvolgimento di circa ventiduemila operatori.
L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha espresso parere favorevole da parte della giunta.
Nel dibattito sono intervenuti anche Sara Foscolo (Lega Liguria-Salvini), Jan Casella (Avs), Gianmarco Medusei (FdI), Gianni Pastorino (Andrea Orlando Presidente), Carlo Bagnasco (FI Berlusconi), Stefano Giordano (Mov5Stelle), Alessandro Bozzano (Vince Liguria Noi moderati), Marco Frascatore (Orgoglio Liguria Bucci presidente).
