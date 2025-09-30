Non mero recupero di edifici, né semplice revisione di infrastrutture e servizi: questa la visione di Gif, società con sede a Torino, per l’area ex Piaggio, rilevata nel 2024.

Subito dopo l’acquisizione, la società, insieme al team di progettazione, ha attivato uno scambio con il Comune di Finale Ligure per discutere gli obiettivi.

I rappresentanti di Gif, Giuseppe Schiavone e Ferruccio Luppi, spiegano in una nota congiunta: “Dopo una fase di screening, finalizzata alla ricerca di un percorso migliorativo, è stato elaborato un masterplan strategico che focalizza in modo chiaro i principi sui quali si fonderà l’intervento: riduzione del 45% della superficie costruita rispetto alla proposta precedentemente approvata; aumento rilevante delle aree verdi; potenziale intervento sulla viabilità, per creare un’unica grande area pedonale e un parco urbano; realizzazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali; recupero e valorizzazione dell’hangar storico del 1918“.

Verranno così create due aree, una a verde, con ampio potenziamento dell’accessibilità, e una destinata a ospitalità, residenza, turismo, sport, commercio e spazi culturali e pubblici.

Considerato decaduto il precedente accordo di programma, il masterplan strategico è stato condiviso con il collegio di vigilanza, composto da Gif, Regione Liguria, Comune di Finale Ligure e Provincia di Savona, convocato il 15 settembre scorso e depositato presso il Comune di Finale Ligure lunedì 29 settembre.

L’obiettivo è ora la redazione del Progetto urbanistico operativo entro il 2026 per un possibile completamento dell’iter entro lo stesso anno e avvio dei lavori nel 2027.

A testimoniare il dialogo, l’energia e la determinazione della proprietà, l’area è stata attrezzata con il nuovo Park Piaggio, parcheggio temporaneo, inaugurato il 19 settembre scorso, a servizio di turisti e residenti, ma anche simbolica premessa al percorso di rigenerazione, anticipando la risposta a una esigenza funzionale importante per tutta la città di Finale e il suo territorio.

Chi è Gif

Gif srl è una Società con sede in Torino i cui soci rappresentano due realtà piemontesi radicate nel territorio da più generazioni ed operanti in diversi settori, tra i quali i più rappresentativi sono il settore energetico e quello finanziario.