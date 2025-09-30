Il Consiglio di Amministrazione di Circle spa, pmi innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo di Circle Group, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2025.

Principali risultati consolidati del primo semestre 2025

Valore della produzione pari a 11,8 milioni di euro, in crescita del 62% rispetto a 7,3 milioni nel primo semestre 2024;

Ebitda pari a 2,7 milioni di euro (+52% rispetto a 1,8 milioni);

Ebitda margin 22,6% (24,1% nel 1H 2024);

Ebit adj: 1,5 milioni di euro (in crescita del 15% rispetto ai 1,3 milioni);

Ebit pari a 1,2 milioni (sostanzialmente in linea con 1,3 milioni 1H 2024);

Utile netto pari a 1,1 milioni di euro (+2% rispetto a 1 milione 1H 2024);

Indebitamento finanziario netto pari a circa 0,8 milioni di euro (2 milioni – cash positive – al 31 dicembre 2024);

Indebitamento finanziario netto adjusted (cash positive) pari a circa 2,2 milioni di euro (4,3 milioni – cash positive – al 31 dicembre 2024), per effetto dei crediti sui progetti Eu;

Prodotti proprietari Milos® in crescita del 105% rispetto al 1H 2024;

Servizi federativi Milos in crescita del 80% rispetto al 1H 2024.

Guidance e aggiornamento del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”

Alla luce della semestrale 2025, con un raddoppio dei prodotti proprietari, un forte rafforzamento delle componenti recurrent e una fortissima domanda di servizi innovativi (nella assunzione di una pubblicazione finale del decreto di approvazione delle domande Login Business entro ottobre), e delle evoluzioni Circle Group migliora e aggiorna la guidance: valore della produzione 2025 nel range 24-26,4 milioni di euro e l’ebitda 2025

nel range 5-5,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda il 2026, il valore della produzione è previsto nel range 27-28,5 mln (rispetto a 23 mln del Piano C4AG24) e l’ebitda è previsto nel range 6-7 mln di euro (rispetto a circa 5,9 mln del Piano C4AG24).

“In merito all’aggiornamento del piano, anche per gli esercizi 2027 e 2028 la Società ritiene opportuno attendere sia una maggiore stabilizzazione dei temi legati a scambi commerciali, dazi e conflitti in corso, sia il completamento delle attività legate al Pnrr al 30/6-30/9/2026 al fine di poter affinare la strategia conseguentemente”.

Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group ha commentato i risultati raggiunti nei primi sei mesi del 2025: «Come anticipato negli highlights, siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in un semestre caratterizzato da uno scenario macroeconomico complesso. Nonostante questo abbiamo superato significativamente le nostre aspettative (avevamo già ampiamente annunciato che il primo semestre sarebbe stato più debole del secondo) e possiamo anche migliorare le nostre attese sia per il 2025 sia per il 2026. Il primo semestre del 2025 ha rappresentato per noi una fase di intensissimo lavoro e forte integrazione delle acquisizioni di fine 2024 (eXyond e Circle Garage) e delle relative soluzioni. Le commesse legate al Pnrr sono finalmente sbloccate (a fine semestre): un percorso, come anticipato, non privo di rallentamenti iniziali, ma che siamo riusciti a superare con determinazione, ponendo le basi per una crescita strutturata che nei prossimi mesi sarà ancor più consistente. Parallelamente, abbiamo arricchito la nostra offerta con nuovi moduli della suite Milos® TFP che consentono dialoghi con nodi portuali, aeroportuali e intermodali, la prima eFTI platform europea con servizi federativi, la prima piattaforma di fleet management, KMaster®, integrata con le comunicazioni di entrata ed uscita dei truck dall’Europa (es. servizio Puesc in Polonia), fino ai nuovi moduli delle suite Milos® TOS, MTO e Milos® Intelligence, soluzioni innovative che rispondono alle esigenze concrete dei nostri clienti e hanno aperto prospettive molto interessanti anche per la partecipazione dei nostri clienti attuali e prospect al bando Login Business, un’opportunità per migliorare l’efficienza della logistica multimodale a livello nazionale, che ha visto molto interesse e che vedrà importantissime applicazioni già nel Q4 2025 e nel 2026. Infatti aspettiamo la pubblicazione del relativo decreto a giorni; nel contempo molte aziende dei trasporti e della logistica hanno accelerato i loro investimenti e fatto partire nuovi progetti».