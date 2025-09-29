Si è chiusa ieri, domenica 28 settembre 2025, la 15ª edizione dell’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata da Alessio Balbi in collaborazione con il Civ di piazza della Vittoria e Ascom Confcommercio.

Anche quest’anno l’evento ha confermato il trend positivo delle ultime edizioni, registrando numeri in linea con quelli dell’edizione 2024, superando quota 100mila visitatori in diciotto giorni di programmazione. Un pubblico variegato con il 22% dei partecipanti provenienti da fuori Genova a dimostrazione dell’interesse crescente e del potenziale attrattivo della manifestazione anche oltre i confini cittadini.

«Il successo dell’edizione 2025 – dichiara l’organizzatore Alessio Balbi – attesta che la nostra manifestazione è molto più di un semplice evento gastronomico. Anche quest’anno siamo riusciti a proporre un ricco calendario di eventi con attività differenti per tutte le fasce d’età e in più momenti della giornata, dimostrando come l’Oktoberfest sia una vetrina e un volano per tante realtà cittadine. La novità dell’Out! Festival all’interno del programma ha ampiamente confermato le aspettative: artisti e band di generi diversi, tutte di ottimo livello, hanno portato sul palco energia, talento e grande partecipazione di pubblico».

I visitatori hanno risposto con entusiasmo a un programma che, da giovedì 11 a domenica 28 settembre, ha saputo affiancare alla tradizione bavarese momenti culturali, laboratori creativi, spettacoli dal vivo e iniziative dedicate alle famiglie. «E dal punto di vista gastronomico – continua Balbi – le nuove proposte ideate per questa edizione, canederli e gulash, sono state tra i piatti più richiesti e apprezzati dal nostro pubblico».

Oktoberfest Genova 2025, foto di Carlo Alberto Alessi.