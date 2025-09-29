Per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva sono pervenute 10 offerte: lo comunicano gli stessi commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (Aa), Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di Ilva in Amministrazione Straordinaria (Aa), Alessandro Danovi, Francesco di Ciommo e Daniela Savi in una nota stampa.

Tra le offerte ricevute, entro il termine fissato alla mezzanotte di venerdì 26 settembre 2025, “due sono per tutti i complessi aziendali: Bedrock Industries e cordata Flacks Group + Steel Business Europe”.

Otto offerte, invece, sono interessate a singoli asset dell’ex Ilva: Renexia (Gruppo Toto), Industrie Metalli Cardinale (IMC), Marcegaglia, Cordata Marcegaglia + Sideralba, CAR srl, Cordata Marcegaglia + Profilmec + Eusider, Eusider e Trans Isole.

“A queste si aggiunge un’ulteriore offerta, presentata da un soggetto politico, che non corrisponde ai criteri della gara“, aggiungono i commissari.

“Sebbene il termine stabilito non sia da considerarsi perentorio, eventuali proposte che dovessero pervenire successivamente saranno valutate esclusivamente qualora presentino condizioni particolarmente favorevoli per la procedura in corso”.

I commissari straordinari scrivono che “si riservano un periodo di tempo congruo per esaminare attentamente tutte le proposte ricevute, con particolare riguardo agli aspetti occupazionali, alla decarbonizzazione e all’entità degli investimenti, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile degli impianti e la massima tutela del lavoratori coinvolti”.