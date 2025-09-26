«Siamo di nuovo in sciopero per denunciare una situazione inaccettabile: dopo quelli del febbraio scorso, altri quattro licenziamenti alla Socotec, un’azienda importante a livello nazionale che opera per autostrade, ma che non rispetta regole e contratti di lavoro» dichiara Marco Carmassi, segretario generale di Filcams Cgil Liguria a margine del presidio che si sta svolgendo davanti al magazzino di Bolzaneto della Socotec.

Lo sciopero di oggi per l’intera giornata è stato proclamato contro la decisione di Socotoce di licenziare quattro giovani edili.

Per Federico Pezzoli, segretario generale di Fillea Cgi Genova, «Siamo davanti ad un comportamento scandaloso, aggravato dal fatto che si tratta di una multinazionale con mille dipendenti, operante per autostrade e specializzata in infrastrutture, una potenza economica che dopo una lunga trattativa ha dovuto stabilizzare un centinaio di lavoratori precari che vengono impiegati nei cantiere del genovesato ma che oggi si rivale su quattro giovani ragazzi ai quali viene applicato il contratto dell’edilizia che in virtù della sicurezza sul lavoro impone corsi di formazione alle aziende e immaginiamo che la Socotec li ritenga un costo del quale fare a meno”.