Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno lunedì 29 Settembre 2025 dalle 8 alle 18.
Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
• Via Angelo Siffredi
• Via Enrico Albareto
• Via Buccari
• Vie limitrofe
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.
