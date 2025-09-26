La sindaca Silvia Salis, come previsto dallo Statuto del Comune di Genova, ha nominato Nicola Valentino Canessa nuovo presidente dell’associazione Genova Smart City.

Professore associato in Urbanistica al Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova, Nicola Valentino Canessa è attualmente membro del Collegio di Dottorato ADD, del Cieli (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture) e dirige il cluster di ricerca Gic.lab (Genova Intelligent City) fondato da Manuel Gausa.

Oltre ad essere responsabile scientifico di diverse ricerche di innovazione urbana, Canessa è iscritto all’Albo degli esperti in Innovazione Tecnologica istituito presso il Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy con competenze specifiche nei settori: Smart city e smart communities; Sistemi di mobilità urbana intelligente per le persone; Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e del Made in Italy.

«Una smart city – dichiara il nuovo presidente dell’associazione Genova Smart City Nicola Valentino Canessa – non è solo tecnologia e dati, ma la capacità di rendere questi strumenti accessibili e utili a tutti i cittadini. Genova può diventare un laboratorio di democrazia urbana dove innovazione e partecipazione si incontrano: un luogo in cui la tecnologia amplifica diritti, inclusione e qualità della vita».