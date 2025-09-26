Chiusura di settimana positiva per le Borse europee, nonostante le tensioni geopolitiche e l’annuncio di Donald Trump di nuove tariffe su farmaci brevettati, autocarri pesanti e mobili. Per i farmaci si tratterebbe di dazi al 100% a partire 1° ottobre a meno che i produttori non costruiscano stabilimenti negli Usa. Tuttavia, il “chiaro massimale tariffario onnicomprensivo del 15% rappresenta per le esportazioni dell’Ue una polizza assicurativa che non si verificheranno dazi più elevati per gli operatori economici europei”, ha rassicurato oggi il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill.

Tra le Borse europee la migliore è Madrid che segna un +1,30% trainata delle banche e da titoli come Acerinox e Arcelormittal. Positive anche Parigi (+0,97%), Milano (+0,96%), Francoforte (+0,87%) e Londra (0,77%).