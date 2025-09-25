Rina, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, è stata selezionata dall’International Finance Corporation (IFC), membro del Gruppo Banca Mondiale, come uno dei primi enti autorizzati per la verifica del Building Resilience Index (BRI).

Il BRI è la piattaforma digitale sviluppata da IFC per aiutare proprietari di immobili, sviluppatori, istituti finanziari e amministrazioni a valutare e rafforzare la resilienza del costruito rispetto a rischi naturali e cambiamenti climatici. Rina garantirà credibilità, terzietà e trasparenza alle valutazioni, supportando gli stakeholder nell’individuare vulnerabilità e definire piani di adattamento e protezione a lungo termine.

Clemente Fuggini, Head of Infrastructure & Mobility Research & Innovation di Rina, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di collaborare con IFC come partner autorizzato del Building Resilience Index. Metteremo a disposizione le nostre competenze maturate in consulenza, ricerca e innovazione per offrire una valutazione obiettiva delle valutazioni di resilienza e contribuire a mitigare gli impatti dei rischi naturali, rafforzando capacità di adattamento, preparazione e risposta».

Presente in oltre 70 paesi e attiva nei settori infrastrutture, trasporti, energia, real estate e industria, Rina porta con sé un patrimonio tecnico consolidato nell’ambito della resilienza e dell’adattamento climatico.

Diep Nguyen-van Houtte, Senior Manager of Cross-Sector Expertise and Innovation di IFC, ha aggiunto: «Siamo lieti di accogliere Rina come partner per il programma BRI. La loro esperienza tecnica, in particolare nella consulenza su rischi e infrastrutture, rappresenta un valore prezioso per l’ecosistema BRI. L’attività di valutazione di Rina è essenziale per garantire fiducia e trasparenza, e Rina avrà un ruolo determinante nello sviluppo globale dell’iniziativa».

Questa collaborazione conferma l’impegno di ina nel promuovere sostenibilità, resilienza e riduzione dei rischi, contribuendo alla diffusione di buone pratiche di adattamento climatico e di preparazione alle emergenze a livello mondiale.