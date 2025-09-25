Arpal ha diffuso un avviso meteo di vigilanza su tutta la Liguria per la giornata di oggi, giovedì 25 settembre. Proseguono le condizioni di instabilità nell’atmosfera sopra la regione; in particolare nella seconda parte della giornata odierna, dove – in un contesto di prevalenti finestre soleggiate – potranno verificarsi fenomeni a carattere di rovescio o temporale.
Esiste infatti una “bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone”: vuol dire che, a macchia di leopardo, sono possibili temporali con intensità su brevi periodi (oltre 35 millimetri d’acqua in meno di un’ora) tali da causare allagamenti localizzati, soprattutto sulle strade asfaltate, ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.
Tali fenomeni, poco probabili ma possibili, possono causare danni puntuali anche per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.
Sono sempre possibili quando la vigilanza Arpal segnala la “bassa probabilità di temporali forti” (che non implica l’allerta gialla per temporali).
Qui l’avviso meteo di vigilanza di Arpal valido oggi su tutta la Liguria.
Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).
Lascia un commento