King Colis arriva in Liguria portando il suo originale format di shopping “sostenibile e misterioso” con un pop-up store a Genova: dal 29 settembre al 5 ottobre al centro commerciale Il Terminal verranno proposti i pacchi non consegnati dagli ecommerce, venduti in base al peso e a partire da pochi euro.

Dopo aver fatto tappa nelle principali città italiane e conquistato più di 115 mila visitatori con 120 tonnellate di pacchi venduti, King Colis continua il suo viaggio all’insegna dell’economia circolare approdando a Genova. La startup francese recupera pacchi non consegnati dagli ecommerce e li rivende a prezzi accessibili. Il contenuto è ignoto fino al momento dell’acquisto, rendendo l’esperienza simile a una caccia al tesoro: ogni scatola può nascondere un piccolo tesoro e ogni acquisto è un gesto concreto verso l’economia circolare.

Come funziona la vendita dei pacchi King Colis?

I clienti avranno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto.

I pacchi sono venduti a peso:

Standard: 1,99 euro ogni 100 g.

Premium: 2,79 euro ogni 100 g.

All’interno dei pacchi misteriosi si possono trovare prodotti di ogni tipo: articoli high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi.

Inoltre è possibile acquistare online i “fast pass” per saltare la fila, direttamente sul sito ufficiale.

Da dove provengono i pacchi?

Ogni anno in Europa, milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per errori di indirizzo o altre problematiche logistiche. In passato, questi pacchi venivano distrutti una volta rimborsati i destinatari. Grazie a King Colis, invece, gli sprechi vengono ridotti al minimo: la startup recupera e rivende questi pacchi sia online che nei suoi pop-up store, contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso.

Killian Denis, co-founder di King Colis, dichiara: «Il nostro obiettivo è portare il nostro concept ovunque in Europa, tramite negozi pop-up o attraverso il nostro e-shop. I nostri eventi sono “occasioni speciali”: una vera e propria caccia al tesoro da condividere con familiari e amici per un’esperienza di shopping all’insegna del divertimento».

Nel 2024, la startup ha già recuperato e venduto oltre 200 tonnellate di pacchi smarriti, consolidando il proprio ruolo nel panorama dello shopping sostenibile.

Informazioni utili su King Colis a Genova

Quando: lunedì 29 settembre dalle 15:00 alle 20:00; dal 30 settembre al 5 ottobre, dalle 10:00 alle 20:00

Dove: centro commerciale Il Terminal, piano terra – vicino all’ingresso principale (piazzale dei Traghetti Iqbal Masih, 13, 16126 Genova)

Come: l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I minori devono essere accompagnati da un adulto.