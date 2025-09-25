Sono 4 i lavoratori edili licenziati dalla Socotec Italia di Genova. La denuncia arriva dalla Fillea Cgil che ha organizzato per venerdì 26 settembre a partire dalle ore 8 un presidio davanti al magazzino aziendale di Bolzaneto.

«Quattro giovani edili vengono licenziati perché l’Azienda non intende sostenere il costo del contratto edile, giudicato troppo oneroso. Siamo al paradosso che un leader europeo di queste dimensioni licenzia per risparmiare sul costo del lavoro: una vergogna» dichiara Federico Pezzoli segretario generale Fillea Cgil Genova.

La Socotec opera in tutta Europa ed è attiva nel campo delle ispezioni, test e certificazioni delle costruzioni e delle infrastrutture e conta un migliaio di dipendenti in Italia e circa una ottantina a Genova. Socotec “non è nuova a azioni di questo genere – scrivono Fillea e Filcams, le due categorie sindacali della Cgil presenti in azienda – . Nel febbraio scorso era stata oggetto di una ampia contestazione sindacale per aver licenziato ingiustamente due giovani tecnici, fatto dal quale era nata una forte mobilitazione”.

In segno di protesta i lavoratrici e le lavoratori di Socotec domani, venerdì 26 settembre, scenderanno in sciopero, dalle ore 8 davanti al magazzino di Genova Bolzaneto, in via Albisola 121.