Borse europee poco brillanti a conclusione di una seduta frenata dalle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che si è pronunciato con cautela su possibili nuovi tagli dei tassi. Milano segna -0,13%, Madrid +0,24%, Parigi -0,57%, Londra +0,29%, Francoforte +0,23%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 85 punti (variazione +2,41%, rendimento Btp 10 anni +3,59%, rendimento Bund 10 anni +2,75%).

Piazza Affari

A Milano netto ribasso di Stellantis (- 3,49%) in seguito alla notizia della chiusura temporanea di alcuni stabilimenti europei. La società ha confermato di dover adeguare il ritmo di produzione in Europa a causa del “mercato difficile”. Moncler (-2,55%) e Cucinelli (-2,97%) sono stati penalizzati dalla debolezza del lusso. Boom di Leonardo (+4,55%). Fuori del listino principale una brillante trimestrale ha premiato Redelfi (+4,39%).

Valute

L’euro è sceso a 1,1738 dollari (da 1,1793 ieri in chiusura) e vale 174,62 yen (da 174,33), mentre il dollaro si è rafforzato anche a 148,76 yen (da 147,8). In ribasso l’oro: il contratto spot cede lo 0,48% a 3.745 dollari l’oncia.

Energia

In rialzo il prezzo del petrolio: il Brent per novembre guadagna l’1,83% a 68,87 dollari al barile, mentre l’analoga consegna del Wti sale dell’1,97% a 64,66 dollari. In calo il gas naturale, che ad Amsterdam ha perso l’1,2% a 31,9 euro al megawattora.