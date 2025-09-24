La European Association of Neurosurgical Societies (Eans) ha assegnato al professor Andrea Bianconi, ricercatore universitario presso la Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica dell’Ospedale Policlinico San Martino, diretta dal professor Gianluigi Zona, uno dei riconoscimenti più ambiti nel campo della neurochirurgia: il Research Grant 2025, un finanziamento del valore di 10.000 euro destinato a giovani ricercatori per sostenere progetti di ricerca meritevoli nella neurochirurgia cranica e spinale.

Lo studio, che vede il professor Bianconi come coordinatore scientifico, si propone di valutare l’impatto della resezione chirurgica dei glioblastomi, guidata dai dati Pet (tomografia a emissione di positroni), sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da questa grave patologia.

“Un risultato che dimostra ancora una volta l’eccellenza del nostro Policlinico nel campo della neurochirurgia oncologica, nonché la sua capacità di attrarre giovani ricercatori per realizzare progetti di alto profilo clinico-scientifico”, scrive l’ospedale genovese nella nota stampa sul riconoscimento assegnato da Eans ad Andrea Bianconi.

In foto: a sinistra il professor Gianluigi Zona, a destra Andrea Bianconi