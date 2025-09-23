È pronta per essere sottoscritta la convenzione tra l’Aeronautica militare – 46esima Brigata Aerea e l’Agenzia del Demanio per realizzare la nuova base e attivare il servizio di elisoccorso nella base militare di Luni di Sarzana.

Nella convenzione, della durata di sei anni e ulteriori sei di rinnovo automatico, si stabilisce che l’amministrazione della Difesa concede a Regione Liguria a titolo gratuito l’utilizzo a uso esclusivo di un’area demaniale di oltre 14mila metri quadrati per lo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria di elisoccorso. Lo scrive la Dire.

«La firma di questa convenzione rappresenta un fondamentale passo avanti per traguardare l’attivazione della base dell’elisoccorso nel levante ligure – dichiara l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – L’obiettivo è quello di concludere la fase progettuale entro l’anno o nei primi mesi del 2026, per poi partire con i lavori per realizzare la piazzola di stazionamento e l’hangar in modo da garantire l’attivazione entro la prossima estate».

«Siamo consapevoli che arrivare fin qui abbia richiesto più tempo del previsto – aggiunge – a causa della imprescindibile necessità di approfondire ogni aspetto ed effettuare tutti i delicati passaggi con il ministero della Difesa in modo da evitare interferenze con chi già opera in quell’aeroporto militare, ma da qui non si torna indietro».

«Questa nuova base di elisoccorso – sottolinea l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò – rappresenta un potenziamento decisivo del sistema dell’emergenza-urgenza in Liguria, in particolare per la provincia della Spezia e per tutta l’area del levante. Disporre di un presidio Hems a Luni-Sarzana significa ridurre sensibilmente i tempi di intervento e garantire una maggiore capillarità e tempestività dei soccorsi, sia per i residenti sia per i numerosi turisti che frequentano il nostro territorio».