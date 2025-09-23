Il Gruppo Tarros annuncia la nomina di Danilo Ricci a managing director di Tarros Line. Ricci ha accompagnato lo sviluppo dell’azienda durante le fasi strategiche di espansione nel Mediterraneo e nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi in Italia e all’estero, contribuendo alla creazione di strutture operative e commerciali del Gruppo.

Con questa nomina, il Gruppo Tarros intende rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato mediterraneo e internazionale, “puntando su una guida esperta, solida e profondamente radicata nei valori aziendali”.

Danilo Ricci commenta: «Accolgo questo nuovo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità. Conosco profondamente la cultura e la visione di Tarros e continuerò a lavorare con impegno per affrontare le sfide future, rafforzare le sinergie internazionali e cogliere nuove opportunità di crescita per Tarros Line».

Il presidente e a.d. del Gruppo Tarros, Alberto Musso, dichiara: «La conoscenza dei mercati, l’esperienza acquisita all’interno dell’azienda e la grande professionalità maturata nel corso degli anni rendono Danilo Ricci la figura ideale per guidare Tarros Line verso nuovi sviluppi».

Fondato nel 1828, il Gruppo Tarros è oggi presente con i suoi uffici in tutto il Mediterraneo offrendo un servizio su misura nel trasporto “Door to door” e coordinando un network logistico integrato (terminal – navi – treni – camion – servizi doganali). Il Gruppo con sede alla Spezia conta 680 dipendenti e collega le diverse sponde del Mediterraneo, 16 paesi, 31 porti e oltre 500 milioni di abitanti. Il network Tarros assicura un sistema efficiente e modulare in tutte le fasi del trasporto e in linea con i più recenti standard ESG.