Sono aperte le iscrizioni per il corso di contabilità base organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Il corso inizierà martedì 14 ottobre 2025, dalle ore 20.00 nella sede di via Fontevivo 19/F La Spezia.

Le lezioni, otto in totale, forniranno un valido supporto tecnico e pratico a coloro che vogliano apprendere e utilizzare le tecniche di contabilità o migliorare le proprie conoscenze: nozioni pratiche su registrazioni contabili, documenti fiscali, partita doppia e gestione delle principali operazioni aziendali.

Il corso è a pagamento. Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni è possibile contattare la referente Silvia D’Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it.