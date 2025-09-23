Chiusura in rialzo per le Borse europee, nonostante le tensioni geopolitiche e le minacce di nuove sanzioni alla Russia da parte del presidente Usa Donald Trump. Milano segna +0,13%, Madrid +0,5%, Francoforte +0,36%, Parigi +0,54%, Londra -0,04%
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 83 punti (variazione -0,28%, rendimento Btp 10 anni +3,57%, rendimento Bund 10 anni +2,75%).
Piazza Affari
A Milano tonfo di Mediobanca (-5,91%), dopo l’esito conclusivo dell’offerta Mps che ha portato Siena sopra l’86% del capitale di Piazzetta Cuccia, aprendo la strada all’ipotesi del delisting. In netto rialzo Saipem (+3,64%), Stellantis (+3,15%) intonata con il comparto auto europeo che si è ripreso dal calo di ieri , St (+2,69%), Cucinelli (+2,61%) con i titoli del lusso positivi nella giornata di avvio della Fashion Week milanese.
Valute
Euro poco mosso a 1,1793 dollari e a 174,33 yen, dollaro-yen a 147,8. Poco variato anche il Bitcoin a 113.130 dollari (+0,05%). Continua a correre l’oro con il contratto spot che tocca il nuovo record a 3,791,05 dollari l’oncia e sale ora dello 0,8% a 3,736 dollari.
Energia
Risale il prezzo del petrolio: il Brent è a 67,85 dollari (+2%), il Wti e’ a 63,69 dollari (+2,25%). Il gas sale dell’1,3% a 32,25 euro al megawattora.
