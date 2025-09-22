Torna la Genova Cocktail WeeK: dal 23 al 28 settembre una settimana interamente dedicata alla cultura del bere di qualità, al racconto dei brand e all’energia dei locali di Rete Contatto Genova e Confcommercio Genova che animano la città.

Il tema di quest’anno sarà: “Il mondo a Genova – il giro del mondo/porti”, un viaggio che parte dai bar e approda al cuore della città, tra spezie, suoni e contaminazioni culturali che da sempre caratterizzano il porto ligure.

«Grazie alla cocktail week i locali e i professionisti genovesi aderenti a Genova Gourmet Bartender animeranno la settimana del nautico con un programma incentrato sulla qualità dei prodotti e il bere responsabile, pensata per accompagnare gli espositori e visitatori nelle loro serate ‘fuori salone’», aggiunge Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova.

Un viaggio a tappe

Grazie al Diario di Bordo, acquistabile su www.contattogenova.it, i partecipanti potranno vivere l’esperienza come un vero itinerario: ogni tappa vale un visto, ogni visto un ricordo. Il diario dà diritto al bicchiere ufficiale della manifestazione e a vantaggi esclusivi per l’evento finale del 28 settembre al Mog – Mercato Orientale Genova.

Durante la settimana, i cocktail bar genovesi ospiteranno eventi speciali, masterclass, guest shift e serate a tema: ogni locale diventerà un porto da scoprire, con drink list dedicate ai brand partner e proposte che uniscono tradizione e innovazione.

Fabio Parodi vicepresidente di Rete Contatto Genova, commenta: «Questo evento nasce dalla necessità di porre l’attenzione sul mondo della miscelazione genovese e di come questo si leghi ad un’economia della notte di qualità, consapevole e responsabile. Siamo molto soddisfatti di aver presentato al pubblico almeno una proposta alcol-free per ogni tappa di questo viaggio intorno al mondo affinché la manifestazione possa essere accessibile a tutti e soprattutto inclusiva – evidenzia Alessandra Rouabhi presidente di Rete Contatto Genova – Oltre all’offerta cocktail saranno tanti gli eventi di divulgazione della cultura e della consapevolezza del bere di qualità. Speriamo di poter ripetere quest’esperienza anche il prossimo anno e ringraziamo le Istituzioni, gli sponsor e i brand che hanno sostenuto il nostro progetto che si pone l’ambizioso obiettivo di portare Genova al centro del mondo della mixology italiana».

L’approdo finale: il Village al Mog – Mercato Orientale Genova

Il viaggio culminerà domenica 28 settembre al MOG – Mercato Orientale di Genova, trasformato in un grande “porto delle spezie”: 12 postazioni dedicate ai brand e ai locali coinvolti, degustazioni, masterclass, talk e intrattenimento.

Con il biglietto degustazione il pubblico avrà diritto ad accedere a tre degustazioni (alcoliche e/o analcoliche) mentre chi avrà già acquistato il Diario di Bordo potrà accedervi a condizioni agevolate.

Anche analcolici

Genova Cocktail Week promuove il bere consapevole e responsabile, invitando il pubblico a godersi l’esperienza con equilibrio. Ogni locale proporrà anche signature analcolici, per garantire che la manifestazione sia un viaggio adatto a tutti i gusti e tutti i palati.

Il progetto è sviluppato e organizzato da Rete Contatto Genova e supportato da Camera di Commercio di Genova, FIPE – Confcommercio Genova, main sponsor Timossi.

Info e programma completo su Contatto Genova.