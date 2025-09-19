«La Camera del Lavoro di Genova ha deciso di estendere a 8 le ore di sciopero generale proclamate a livello nazionale per Gaza per dare a tutti la possibilità di manifestare concretamente contro quanto sta accadendo a Gaza city dove la situazione è precipitata in questi ultimi giorni con l’attacco da terra verso una popolazione ormai stremata. Tutti coloro che oggi sono scesi in piazza chiedono di fermare il genocidio e di far prevalere le diplomazie a Gaza così come in ogni altra parte del mondo dove a parlare sono purtroppo solo le armi». Così Igor Magni segretario generale Camera del Lavoro di Genova a margine della giornata di sciopero proclamata dalla Cgil per Gaza e contro tutte le guerre.

Nel corso della mattinata un lungo corteo colorato ha attraversato Genova per partecipare allo sciopero e alla manifestazione di protesta contro quanto sta accadendo a Gaza City e a sostegno della pace, dei diritti umani e della protezione della popolazione civile. Secondo gli organizzatori, in più di 5 mila hanno partecipato al corteo di Genova partito intorno alle 9 dal ponente e arrivato in centro città, dove una delegazione è stata ricevuta in Prefettura.

Le richieste dei manifestanti sono rivolte al Governo e alle istituzioni italiane e ai governi e istituzioni internazionali. Per la Cgil “servono azioni concrete per fermare immediatamente quanto sta accadendo a partire dalla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida Onu. Inoltre va fermato ogni intervento militare nella Striscia di Gaza e vanno garantiti i corridoi umanitari e il sostegno a tutte le missioni di pace compreso quello alla Global Sumud Flotilla. Vanno sospesi gli accordi di cooperazione commerciale e militare con Israele e va riconosciuto lo Stato di Palestina”.

“L’attenzione del mondo del lavoro – scrive Cgil nel comunicato stampa – è rivolta a tutti i conflitti in corso, anche quelli dimenticati ma che purtroppo continuano a mietere vittime civili e con ricadute disastrose su intere popolazioni ed è inaccettabile l’escalation internazionale che vede la violenza e la sopraffazione come regolatrici dei conflitti”.