Torna anche quest’anno “Puliamo il mondo” di Legambiente, appuntamento di volontariato ambientale che per la 33esima edizione promuove la cura dell’ambiente, quest’anno all’insegna del motto: “Chi lo ama, lo protegge”. Si parte venerdì 19 settembre con tante iniziative che impegneranno, in tutta Italia e anche in Liguria, cittadini, associazioni, studenti e insegnanti, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi in un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

«Puliamo il mondo” è una delle più importanti campagne della nostra associazione per l’impatto che ha sul territorio e sulla cittadinanza – dichiara Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria –. Ogni anno in tutta Italia, e anche nella nostra regione, sono migliaia i volontari che si impegnano nel pulire strade, spiagge, parchi e giardini. Ringraziamo le scuole, gli enti locali, le associazioni del terzo settore che hanno aderito dando il loro contributo. Anche quest’anno “Puliamo il mondo” andrà oltre i canonici giorni 19-20-21 settembre 2025 – continua Borromeo – perché la sensibilizzazione delle comunità sulla corretta gestione dei rifiuti e sull’economia circolare non è un impegno che si esaurisce in tre giornate, ma è un percorso che dura tutto l’anno. Rendere le persone parte attiva di questo processo significa trasformare ogni gesto quotidiano in una testimonianza concreta, capace di lanciare un messaggio di consapevolezza e civiltà tanto importante quanto le tonnellate di rifiuti raccolti».

In Liguria, da levante a ponente, sono tante le iniziative durante le tre giornate di “Puliamo il mondo” (vedi qui )

A Genova l’associazione ambientalista ha concentrato le iniziative nella giornata di sabato 20 settembre: si inizia al mattino (ore 10-13) con la pulizia della spiaggia di Priaruggia a Genova Quarto in collaborazione con CISV e Legambiente Canoa Verde e il patrocinio e partecipazione finanziaria del Comune di Genova, Municipio IX Levante. Ci saranno momenti di pulizia massiva e scientifica e conseguente analisi dei rifiuti ma anche un approfondimento sulla storia della spedizione dei Mille attraverso metodi di educazione non formale ed interattiva. Per partecipare: legambiente.polis@gmail.com

Al pomeriggio pulizia dell’acquedotto storico per i 100 anni del partigiano Giotto: organizzata dal circolo genovese Legambiente Polis con il patrocinio del municipio IV Val Bisagno, partirà da piazza Suppini (appuntamento alle 13.00) per arrivare alla Casetta dei filtri alle 15:30, in tempo per partecipare alla Festa per Giordano Bruschi.

«Abbiamo organizzato la pulizia dell’acquedotto storico in omaggio a Giordano Bruschi e al suo lavoro di questi anni per la sua riqualificazione – spiega Daniele Salvo, presidente del Circolo Polis – la pulizia sarà anche l’occasione per scoprire, dal punto di vista storico e naturalistico, una delle parti più affascinanti dell’antico condotto, costruito in epoca Romana per portare acqua a Genova e al porto. Una straordinaria architettura civile, non militare o del potere, che garantisce la possibilità di vita alla città».

Per iscriversi mail a legambiente.polis@gmail.com oppure al link

A Levante venerdì 19 settembre, al mattino, sono previste a Moneglia la pulizia della spiaggia (appuntamento in corso Libero Longhi 25), a Zoagli dalle 9:00 pulizia delle vie del centro e spiaggia (appuntamento in piazza XXVII Dicembre). Saranno gli alunni della scuola, accompagnati dai volontari, ad impegnarsi nella ricerca di piccoli rifiuti urbani lungo la passeggiata e la spiaggia. Attività di animazioni saranno organizzate dal Circolo Legambiente Cantiere Verde del Tigullio.

Al pomeriggio, alle 15:00 a Lavagna si svolgerà la pulizia della Spiaggia libera in collaborazione con il comune di Lavagna e con le ragazze e i ragazzi del Centro socio educativo Isola Blu.

A Chiavari sabato 20 settembre appuntamento al Parco Giuseppe Rensi alle 9 per la pulizia della passeggiata che costeggia il fiume Entella (area SIC e ZPS) organizzata dal Circolo Legambiente Cantiere verde in collaborazione con Anffas Tigullio Est onlus e il Comune di Chiavari

A ponente venerdi 19 settembre, al mattino, a Noli (SV) l’appuntamento è in via Luigi Defferrari dove gli alunni delle scuole parteciperanno per tutta la mattina ad attività di riqualificazione ambientale. A Imperia pulizia di Lungomare Borgo Primo (dalle 10:00); a Ranzo (Im) dalle 9 saranno i bambini della scuola primaria a pulire alcune aree verdi del borgo.