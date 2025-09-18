Borse europee in netto rialzo dopo la chiusura debole di ieri . Il taglio dei tassi Fed e la prospettiva di nuovi tagli per il futuro a medio termine hanno rilanciato le Borse europee, ben intonate con le brillanti perfomance di Wall Street. Vivaci si sono mostrati soprattutto i titoli tecnologici, con il Nasdaq che guadagna piu’ di un punto percentuale, dopo l’acquisto da parte di Nvidia (+3,5%) di una partecipazione nel gruppo Intel (+28%) per 5 miliardi di dollari. Milano segna +0,84%, Parigi +0,87%, Londra +0,21%, Francoforte +1,35%, Madrid +0,32%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 83 punti (variazione +0,58%, rendimento Btp 10 anni +3,55%, rendimento Bund 10 anni +2,72%).

Piazza Affari

A Milano boom di St (+4,7%) in una sedutafavorevole ai titoli tech, seguita da Cucinelli (+4,04%) e Ferrari (+3,36%), che beneficia anche della dichiarazione di Guido De Boer, cfo di Exor che ha confermato: in Ferrari «Il nostro impegno è forte come non mai». In coda Telecom (-1,22%).

Valute

L’euro scende a 1,1785 (da 1,1819 in avvio e 1,849 ieri in chiusura). Euro/yen in rialzo a 174,35 (da 173,893 e 173,38) e dollaro/yen in rialzo, vicino a quota 148 (da 147,15 in avvio e 146,33 ieri). Realizzi sull’oro, con il contratto spot in calo dello 0,5% a 3.640 dollari l’onc

Energia

Debole il petrolio con il Brent a 67,67 dollari e il Wti a 63,76 dollari mentre il gas europeo ad Amsterdam sale di oltre l’1% a 32,83 euro al MWh.