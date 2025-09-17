Tankoa Yachts, cantiere specializzato nella costruzione di superyacht custom, annuncia di aver acquisito il ramo d’azienda Otam. L’operazione, realizzata in pieno accordo con le due famiglie proprietarie, comprende sia lo storico sito produttivo di Genova sia il marchio. L’attività del pontile a Santa Margherita Ligure resta invece sempre in capo alla proprietà.

Il Cantiere Tankoa si trova a Genova Sestri Ponente vicino all’aeroporto e vicino agli ormeggi del Marina Genova. Otam ha il sito produttivo a Genova Sestri Ponente in via Cibrario.

Lo stabilimento Otam, che si sviluppa su circa 4.800 mq coperti, 3.300 mq scoperti e uno specchio acqueo di quasi 10.000 mq, con infrastrutture e officine già operative, sarà oggetto di un programma di ristrutturazione e adeguamento. Le concessioni verranno estese e le aree saranno accorpate e riorganizzate, con la realizzazione di nuovi capannoni produttivi, in linea con le attuali esigenze di Tankoa.

L’acquisizione non riguarda solo spazi e infrastrutture: i dipendenti di Otam vengono integrati nel team di Tankoa Yachts, garantendo continuità occupazionale e arricchendo il cantiere con nuove competenze ed esperienze. Il marchio Otam, con una lunga tradizione e un riconoscimento internazionale consolidato, entra così a far parte del patrimonio di Tankoa. Il cantiere si impegna a mantenerlo vivo, in attesa di definire la strategia più coerente con la propria visione di lungo periodo.