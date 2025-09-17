Francesco Bocciardo è il nuovo testimonial di Amiu Genova. Oggi, giorno della sua partenza per i Mondiali di nuoto paralimpico che si terranno a Singapore dal 21 al 27 settembre, prende il via anche la nuova campagna social di Amiu sulla raccolta differenziata.

Dichiara Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova: «La partenza di Francesco per i Mondiali ci ricorda che l’impegno e la determinazione non appartengono solo allo sport. Sono gli stessi ingredienti che servono a ciascuno di noi per rispettare l’ambiente e migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Per questo abbiamo scelto lui: perché il suo esempio parla più forte di tante parole».

Nei video da 30” realizzati nelle Piscine di Albaro dove hanno luogo i suoi allenamenti, Francesco racconta sport e ambiente come un’unione indelebile e ci ricorda che lo stesso impegno richiesto nel nuoto serve anche nella vita di tutti i giorni: costanza, regole e piccoli gesti che fanno la differenza.

«Non serve essere campioni per la differenza, è vero, ma possiamo diventarlo grazie ai nostri gesti quotidiani – dice l’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu – . Fare la raccolta differenziata in maniera corretta, anche nel nostro piccolo, contribuisce a rendere la nostra città più sostenibile e a dare ai rifiuti una seconda vita, creando così un circolo virtuoso che ha ricadute importanti e positive sulla collettività. Mi auguro che questa campagna, con questo claim semplice ma efficace e con un testimonial che è esempio di caparbietà e impegno, possa arrivare veramente a tutti e a tutte per dare il via a un cambiamento fondamentale».

Il claim della campagna – “Non serve essere un campione per fare la differenza” – non è uno slogan fine a se stesso, ma filosofia di vita: ogni persona può contribuire a costruire un futuro più sostenibile, con la stessa passione con cui un atleta affronta ogni giorno la propria sfida, facendo la raccolta differenziata e rispettando l’ambiente e il decoro delle città dove si vive e lavora.

Dichiara Francesco Bocciardo: «Riprendo una frase di Gandhi: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. E’ il momento di agire, non abbiamo più scuse con un gesto piccolo ognuno di noi può partecipare a questo cambiamento. Non ci sono più giustificazioni: ognuno deve fare la propria parte per avere una città, una Regione e un pianeta più pulito. Basta lamentele, ma iniziamo ad agire in modo da essere per primi testimoni di queste scelte».

Francesco Bocciardo

Francesco Bocciardo , nato a Genova il 18 marzo 1994, è uno dei più grandi nuotatori paralimpici italiani. Affetto da diplegia spastica dalla nascita, ha trasformato il nuoto in una strada di riabilitazione, libertà e successi sportivi. Tesserato per le Fiamme Oro e i Nuotatori Genovesi, gareggia nelle categorie S5, SM5 e SB4.

Il suo debutto internazionale risale al 2011 ai Campionati Europei di Berlino. Da allora ha conquistato:

Paralimpiadi: oro nei 400 m stile libero a Rio 2016; oro nei 100 m e 200 m stile libero a Tokyo 2020; oro nei 200 m stile libero a Parigi 2024, con record paralimpico.

Mondiali: titoli iridati tra il 2015 e il 2019.

Europei: numerose medaglie d’oro, tra cui Dublino 2018 e Funchal 2024.

In totale ha vinto oltre 30 medaglie internazionali e ad oggi è l’unico atleta paralimpico italiano ad aver vinto l’oro in tre edizioni di seguito delle Paralimpiadi.

Per i suoi risultati è stato insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Oggi, oltre praticare l’attività agonistica lavora all’Inps.