Oggi Esaote, azienda leader nel settore dell’imaging diagnostico medico, ha inaugurato i nuovi uffici a Maastricht, dove è presente da trent’anni.

Questo nuovo investimento rappresenta sia un rinnovamento che una riaffermazione dell’impegno di Esaote verso la città di Maastricht e i Paesi Bassi, dove il gruppo ha sviluppato importanti attività in vendite e servizi, ricerca e sviluppo oltre che produzione, attraverso 4 società: Esaote Europe B.V., Pie Medical Imaging B.V. (entrambe a Maastricht), 3mensio Medical Imaging B.V. (Utrecht) e Proton B.V. (Sittard), che impiegano in totale di 155 dipendenti.

Nei Paesi Bassi, Esaote intende proseguire la propria crescita sviluppando soluzioni innovative sia nel settore degli ultrasuoni sia nel settore della Medical IT (in particolare soluzioni software sviluppate per cardiologi interventisti e cardiochirurghi, ovvero imaging cardiaco strutturale, analisi endovascolare, dimensionamento preoperatorio e pianificazione).

Il nuovo piano industriale prevede un investimento in attività di R&D di circa 10 milioni di euro su un periodo di 5 anni a partire dal 2026, con l’obiettivo di espandere la gamma di soluzioni Medical IT per il settore della cardiologia, con una crescita occupazionale prevista di circa il 50%.

Fondata in Italia da zero all’inizio degli anni Ottanta, Esaote è cresciuta fino a diventare uno dei leader mondiali nell’imaging diagnostico (in particolare ecografia, RMN e Medical IT), con 1300 dipendenti, 15 filiali e una rete di distribuzione che copre oltre 100 Paesi nel mondo.

«Le eccellenti istituzioni accademiche e l’ambiente orientato all’innovazione – dichiara Franco Fontana, ceo di Esaote – rendono i Paesi Bassi un luogo ideale per la crescita continua delle nostre attività. La presenza di università e centri di ricerca di livello mondiale ci ha permesso di attrarre talenti altamente qualificati e sviluppare soluzioni all’avanguardia, rafforzando il nostro ruolo di player di riferimento nel settore».

Secondo René Guillaume, ceo/managing director di Esaote Europe «Questo traguardo sottolinea la nostra visione di guidare l’innovazione, responsabilizzare le comunità e fornire una crescita sostenibile per i nostri stakeholder »

All’inaugurazione dei nuovi uffici a Maastricht hanno partecipato numerosi ospiti illustri, tra cui Hubert Mackus, assessore alle Attività Economiche del Comune di Maastricht, e Ir. Bas Lemmens, project manager Business Development all’ Università di Maastricht.