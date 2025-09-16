Giovedì 18 settembre la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, ospiterà alle ore 17.30 la presentazione dell’opera monumentale “Man at Work: A Century of Technical and Social Progress, 1961” e del progetto “Wolfsoniana Digitally Uncovered”.

Saranno presenti la direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Ilaria Bonacossa e, per la Wolfsoniana il curatore Matteo Fochessati e l’assistente curatore Anna Vyazemtseva.

“Man at Work” è stata realizzata dall’artista inglese Barbara Mildred Jones (Croydon, Surrey, Regno Unito 1912-1978) ed è visibile in modo permanente nel foyer di Palazzo Ducale al piano nobile.

Si tratta di una sagoma di una testa gigantesca dalla quale emergono scene e oggetti evocanti i temi del lavoro, dell’innovazione tecnologica e dei cambiamenti sociali.

L’opera è a Genova grazie a un accordo di comodato tra l’associazione RAW – Rediscovering Art by Women di Londra e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova.

Il progetto “Wolfsoniana Digitally Uncovered” dota Palazzo Ducale di Particle, un sistema integrato per la gestione dei servizi divulgativi e per la creazione di un repertorio multimediale che arricchisce l’esperienza della Wolfsoniana di Nervi ed estende la fruizione della Collezione da remoto. Grazie a Particle, la visita alla Wolfsoniana di Nervi si trasforma in un’esperienza dinamica e fruibile via web-app e app, direttamente dal cellulare dei visitatori, in più lingue.

A guidare i visitatori, tre figure chiave della Collezione: Mitchell “Micky” Wolfson Jr., “padre” della Wolfsoniana; Matteo Marangoni, storico dell’arte del ‘900, e Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del movimento futurista.

L’offerta è accompagnata da contenuti digitali dedicati alle opere e alle figure chiave della Collezione. Inoltre, tra le funzionalità, stazioni AR interattive invitano all’approfondimento, all’intrattenimento e alla condivisione lungo il percorso.