L’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato Liguria ha comunicato la propria adesione allo sciopero generale, indetto da Usb, per l’intera giornata di lunedì 22 settembre 2025 e la questione riguarda anche Amt. Contestualmente, le organizzazioni sindacali Adl Varese, Sgb e Cub Trasporti hanno aderito allo sciopero generale di 24 ore, proclamato dalle rispettive segreterie nazionali, per la medesima giornata.

Le motivazioni di tali scioperi sono legate alla situazione che sta subendo il popolo palestinese e anche la decisione di aumentare le spese di riarmo.

Le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle ore 17.30 alle 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato dalla Usb, Cub Trasporti, Sgb e Adl ed effettuato il 20 giugno 2025, hanno aderito il 40,52% degli operatori di esercizio urbani, il 20,95% degli operatori di esercizio provinciali e il 9,09% degli operatori degli impianti speciali. Non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella e della metropolitana.