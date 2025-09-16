Lo chef stellato Ivano Ricchebono si sposta dal ristorante The Cook al nuovo ISI Ivano Ricchebono chef in via Ilva nel quartiere di Carignano a Genova, trasformando così l’esperienza di ISI Bistrot in un ristorante gastronomico.

Nato dalla visione condivisa di Isotta Alzona e dello chef Ricchebono, ISI rappresenta una tappa importante nella crescita della scena enogastronomica genovese: un luogo in cui creatività, design e tradizione si fondono in un’esperienza unica.

La proposta

Il nuovo ristorante propone una selezione variegata: dal menù alla carta ai percorsi di degustazione, con piatti pensati anche per vegetariani e interpretazioni moderne della tradizione ligure. Tra le creazioni iconiche firmate da Ricchebono non mancano le celebri “acciughe su tela”, il cappuccino di patate con seppie al nero e ricci di mare, oltre a ricette che omaggiano i sapori dell’infanzia dello chef, come i ravioli “a u Tuccu”.

A pranzo, accanto ai menù degustazione, ISI proporrà anche un business lunch offrendo un’esperienza gastronomica curata anche per incontri di lavoro o pause più agili.

Il design firmato Matteo Alfieri

Il design di ISI Ivano Ricchebono chef è stato affidato a Matteo Alfieri, designer genovese con base in Inghilterra, che ha concepito un ambiente modern classic, elegante e internazionale.

L’atmosfera − si legge nella nota di presentazione − si distingue per i contrasti cromatici tra nero satinato e bianco caldo, arricchita da un bancone scultoreo in marmo bianco all’ingresso e dalla boiserie artigianale firmata dal maestro Sidi. L’illuminazione, curata nei dettagli, alterna corpi luminosi in stile primi ’900 a luci basse color ambra, per creare un ambiente intimo e sofisticato, perfettamente in linea con la cucina dello chef.

Un progetto condiviso

L’apertura segna la terza esperienza imprenditoriale di Ricchebono e Alzona nel panorama gastronomico genovese: la prima è stata ISI Bistrot (2023), la seconda il Sammi Beach Lounge Bistrot a San Michele di Pagana per la stagione estiva 2025, e ora arriva ISI Ivano Ricchebono chef.

Isotta Alzona è già attiva da oltre vent’anni nel settore del catering con Gemi Piccoli Grandi Eventi: «Ho accettato questa sfida con entusiasmo: dopo tanti anni passati a curare eventi di catering con Gemi, sentivo il bisogno di portare quell’esperienza in una dimensione nuova e più intima. Con Ivano abbiamo trovato l’equilibrio perfetto per dare vita a un progetto che rappresenta entrambi».

«La mia intenzione è quella di creare un luogo vissuto a 360 gradi dal pubblico genovese e non solo. Un ritrovo intimo, una sorta di salotto per una città che continua a crescere anche dal punto di vista gastronomico» aggiunge Ricchebono.