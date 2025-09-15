A Chiavari sono partiti in questi giorni i lavori di messa in sicurezza della strada di Sanguineto. Un progetto esecutivo da 192.154,75 euro che interessa un tratto di circa trenta metri di carreggiata nei pressi del civico 8, dove si è verificato il cedimento di un muro a valle.

L’intervento prevede la posa di una palificata di micropali con tiranti, la sistemazione del muro in pietra sottostante, la realizzazione di una cunetta a lato monte, il rifacimento completo dell’asfaltatura del tratto in oggetto e l’installazione di una nuova barriera protettiva lungo il ciglio della strada.

Con quest’ultimo cantiere, gli investimenti infrastrutturali nelle frazioni di Sanguineto, Maxena e Campodonico salgono ad oltre 650 mila euro.

A Maxena si sono conclusi tre importanti interventi per la sicurezza stradale: le curve maggiormente soggette a cedimenti sono state messe in sicurezza con opere di palificazione e nuovi guard rail, per circa 311 mila euro. Parallelamente, nelle tre frazioni è stato realizzato un progetto di efficientamento energetico da 130 mila euro. A questi lavori si aggiungono l’installazione di nuovi guard rail per 24 mila euro e il proseguimento del quarto lotto di consolidamento.

«Forniamo risposte concrete alle esigenze delle nostre frazioni e dei nostri cittadini – dichiarano l’assessore alla manutenzione, Paolo Garibaldi e la consigliera incaricata ai quartieri Claudia Brignole – Tanto abbiamo già realizzato, ma continueremo in questa direzione per investire in sicurezza e ammodernare le nostre infrastrutture».