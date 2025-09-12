Circle Group conferma anche per il 2025 la sua partecipazione alla quinta edizione di Go International, la fiera di riferimento per i servizi all’export organizzata da Trade Events e Aice (Associazione Italiana Commercio Estero), in programma il 17-18 settembre all’Allianz MiCo di Milano, stand D28.

In un contesto di rapida evoluzione normativa e tecnologica, Circle Group sarà presente con un ricco programma di incontri e momenti di confronto dedicati all’innovazione digitale nella logistica e nelle spedizioni internazionali, con un focus particolare sulla dematerializzazione documentale e sull’adozione di strumenti intelligenti per la gestione dei flussi.

In occasione dell’evento verranno presentate le nuove funzionalità avanzate di Artificial Intelligence (Ai) e Business Intelligence (Bi) applicate al prodotto MasterSped®, la suite gestionale modulare sviluppata da Next Freight (Circle Group) per rispondere alle esigenze di spedizionieri e operatori doganali. Questo introduce un vero e proprio cambio di paradigma: dall’automazione dei flussi documentali, all’analisi predittiva, alla estrapolazione intelligente dei dati, la nuova suite è in grado di offrire significative riduzioni nei tempi di gestione delle procedure e bassi margini di errore. Non si parla più solo di digitalizzazione, ma di un approccio “Beyond Data Entry” che trasforma l’operatività quotidiana in una gestione strategica e proattiva, garantendo efficienza, tracciabilità e conformità normativa lungo tutta la catena del valore.

Oltre alle soluzioni basate su Ai e Bi, Circle Group presenterà le ultime novità legate alla dematerializzazione dei documenti (e-CMR/e-DDT) e alla telematica avanzata per l’autotrasporto. Tali soluzioni, integrate nella suite Milos® Global Supply Chain Visibility, garantiscono una perfetta interoperabilità con i nodi logistici, migliorando la gestione dei preavvisi e offrendo nuovi servizi digitali per il mondo industriale. Il risultato? Maggiore visibilità sulle merci, monitoraggio in tempo reale e controlli efficaci in ottica di sostenibilità ed ESG.

La partecipazione a Go International 2025 rappresenta per Circle Group l’occasione ideale per presentare queste evoluzioni strategiche e tecnologiche. Proprio in questo contesto, Luca Abatello, ceo di Circle Group, terrà uno specifico workshop il 17 settembre dalle ore 11.10 alle 12.10 presso Space 4, dal titolo: “Dematerializzazione, interoperabilità e AI | Opportunità per Industrie, Autotrasporto e Spedizioni“.

In questa sessione verranno approfonditi i principali driver dell’innovazione logistica, dall’automazione dei centri operativi all’impiego dell’AI per ottimizzare pratiche doganali e generare preventivi automatici, fino alle soluzioni telematiche che favoriscono interoperabilità e riduzione dei costi operativi.

«Con soluzioni digitali e servizi federativi siamo al fianco degli operatori logistici per affrontare le sfide poste dalla nuova normativa – dice il ceo Luca Abatello -. La nostra partecipazione al progetto europeo eFTI4EU, al fianco di MIT e RAM, testimonia il nostro impegno nella sperimentazione di strumenti capaci di migliorare l’efficienza e la trasparenza dei flussi multimodali in ambito nazionale ed europeo, come da piano industriale “Connect 4 Agile Growth”».

La partecipazione ai workshop è gratuita ma soggetta a registrazione: qui il link al workshop del 17 settembre Go International.