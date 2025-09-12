Avvio di qualche frazione positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,07% e nei primi scambi conferma l’orientamento di qualche frazione positivo in linea con gli altri mercati azionari europei. Tra i titoli principali salgono di oltre un punto percentuale Leonardo (+1,55%), Buzzi (+1,31%). Qualche presa di profitto su Stellantis, che scede dell’1,76%.
Mercati azionari europei in marginale rialzo: in apertura la Borsa migliore è quella di Francoforte, che sale dello 0,3%. In aumento dello 0,1% Londra e Parigi.
Borse asiatiche in rialzo, con gli operatori che confidano in una Federal reserve decisa nel taglio dei tassi.
La Borsa di Tokyo ha chiuso in crescita dello 0,9%.
Prezzo del petrolio in calo sui mercati che fanno i conti con la crescita delle scorte Usa e la decisione dell’Opec+, nei giorni scorsi, di aumentare la produzione da ottobre. Il Wti del Texas scende dello 0,77% a 61,89 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,66% a 65,93 dollari.
Nei cambi partenza stabile per l’euro rispetto al dollaro scambiato a 1,173 (-0,01%). L’euro-yen aumenta a 173,049 (+0.19%).
Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un calo a 82 punti base (-0,53%), il rendimento è a +3,50%.
