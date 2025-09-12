Il costruttore edile Gianni Silvano è il nuovo presidente di Ance Imperia. L’imprenditore di Sanremo, titolare della Silvano & C. srl, è stato eletto dai soci dell’Associazione nazionale costruttori edili del Ponente ligure ieri pomeriggio, 11 settembre, nel corso dell’assemblea annuale ordinaria privata svoltasi presso la sede dell’associazione a Imperia.

Gianni Silvano, succede a Enio Marino, non più eleggibile dopo due mandati.

Il nuovo Consiglio generale di Ance Imperia resterà in carica fino al 2029 ed è composto, oltre che dal presidente, dai due vicepresidenti Riccardo Littardi e Giovanni Gino Manfredi; dai consiglieri Sergio Carminati, Alessandro Bocchio (con delega rappresentanza Piccola Industria), Gianni Enrico Laigueglia, Annalisa La Palomenta, Marco Sferrazza; dal tesoriere e presidente della Cassa Edile, Gilda De Villa; dal presidente del Sei-Cpt (Scuola Edile Imperiese – Centro Paritetico Territoriale), Andrea Veneziano; dal presidente dei Giovani Imprenditori Edili, Roberto Marino.

«Inizio il mio mandato ringraziando i soci per la fiducia che mi hanno dato e dando continuità al percorso fatto negli ultimi otto anni dall’associazione sotto la guida di Enio Marino – ha detto il neopresidente di Ance Imperia, Gianni Silvano -. Non per nulla la squadra che porterà avanti l’Ance nei prossimi quattro anni è stata in gran parte riconfermata, mentre le due new entry, Sergio Carminati e Annalisa La Palomenta, porteranno sicuramente un valore aggiunto al lavoro del Consiglio generale. Cercherò di coinvolgere il più possibile il direttivo nel portare avanti i progetti già avviati e quelli nuovi che lanceremo, credo nel lavoro di squadra e nella delega dei compiti e delle responsabilità per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere».

Dal 2018 ad oggi sono numerose le iniziative intraprese da Ance Imperia sotto la presidenza di Enio Marino tutt’ora in corso. Dall’apertura del giornale di Ance Imperia “Vento di Ponente” (che con Gianni Silvano diventa una rivista digitale), ai progetti Mobilità via mare e Ripristino funivia Monte Bignone, alle collaborazioni con i Comuni di Sanremo per il recupero del centro storico La Pigna a quella con Ventimiglia per la progettazione del lotto dell’Aurelia Bis fino a Camporosso, fino al recente progetto per la realizzazione di nuovi mini invasi ad utilizzo plurimo per combattere la crescente siccità dato in mano all’Ato Idrico della Provincia e alla Regione Liguria.

Gianni Silvano, nato nel 1963 a Sanremo, inizia a lavorare a vent’anni nell’azienda di cui era socio il padre Giorgio – storico presidente della Scuola Edile di Imperia – facendo il direttore tecnico in molti cantieri. Grazie all’esperienza acquisita sul campo, nel 1997 apre un’azienda con Renato Rapellini, con il quale lavora fino al 2005 quando dall’acquisizione del ramo d’azienda del socio fonda la Silvano & C. Srl, di cui è presidente, amministratore delegato e socio di maggioranza. Oggi l’impresa ha 42 dipendenti e dà lavoro complessivamente a circa 60 persone. In vent’anni la Silvano & C. Srl si è trasformata da un’azienda che era specializzata soprattutto nei lavori di scavo e di fognature, in un’impresa edile a tutto tondo, che è riuscita a sopravvivere agli anni di crisi grazie ad una solidità economico-finanziaria di base e che ha realizzato nel contempo alcuni importanti interventi sul territorio. Gianni Silvano ha fatto parte del gruppo Giovani Imprenditori Edili dal 2001 al 2005, per poi entrare nel Consiglio generale di Ance Imperia prima come consigliere (dal 2005 al 2011 e dal 2021 ad oggi) e poi come vicepresidente (dal 2011 al 2020).

In foto: a sinistra il presidente uscente Enio-Marino, a destra il neoeletto Gianni Silvano.