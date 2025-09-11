L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, insieme al direttore generale di Area Salute e Servizi Sociali Paolo Bordon, ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl in merito alla riorganizzazione del 118 e della continuità assistenziale della Regione Liguria, per presentare il progetto che ha come obiettivo quello di ottimizzare la risposta alle emergenze-urgenze e garantire un servizio sempre più efficiente e coordinato su tutto il territorio regionale.

È stato presentato il piano che prevede, tra l’altro, nella prima fase, la riorganizzazione delle attuali centrali operative dell’emergenza-urgenza della Liguria presso la nuova sede individuata al Policlinico San Martino: entro l’autunno, la centrale operativa 118 di Lavagna sarà accorpata con quella di Genova.

«La riorganizzazione delle centrali – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è parte di una visione di lungo periodo per rendere il sistema dell’emergenza-urgenza sempre più efficace ed efficiente al fine di rafforzare la rete di soccorso. L’incontro con i sindacati è stato un momento di condivisione che ha permesso di raggiungere la prima intesa sul progetto, che procede senza esitazione, come da cronoprogramma».