Avvio lievemente positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,14%. Nel listino principale spiccano Buzzi (+5,68%), Tenaris (+2,08%) e Saipem (+1,18%). Ancora in calo Nexi (-0,80%) dopo il crollo di ieri e Ferrari (-0,57%).

Borse europee sulla stessa linea: Londra in rialzo dello 0,3%, positive dello 0,1% Parigi e Francoforte.

Mercati azionari asiatici in maggioranza in rialzo attendendo segnali più chiari da Wall street e dalla Federal reserve sulla sua politica monetaria. Tokyo ha terminato a +1,22%.

Nella giornata della riunione della Bce, dalla quale il mercato si attende tassi invariati, i future sull’avvio dei listini azionari europei oscillano sulla parità.

Prezzo del petrolio in lieve calo: il Wti con consegna a ottobre passa di mano a 63,46 dollari con una flessione dello 0,33% mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 67,28 dollari con una diminuzione dello 0,31%.

Nel valutario euro poco mosso: è scambiato a 1,1690 dollari (-0,04%) e a 172,5300 yen (+0,04%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 84 punti base (-0,13%). Il rendimento è a +3,50%.