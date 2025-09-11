A seguito dello stato di agitazione del personale della Gloser, proclamato a causa dei ritardi nei pagamenti degli stipendi, martedì in Prefettura a Genova si è svolto un incontro tra azienda, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Amt e la capofila dell’appalto, la Dussmann.

La Gloser occupa 37 dipendenti ed è incaricata del servizio di manovra e pulizia nei depositi del trasporto provinciale di Amt.

Nell’incontro di martedì sono stati presi due impegni: entro martedì 16 deve arrivare il saldo della retribuzione di luglio ed è stata concordata la convocazione di un nuovo incontro tra Amt, Gloser, Dussmann e sindacati nel quale si dovranno fissare le prossime scadenze retributive.

Nell’attesa del verificarsi di queste due condizioni, Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno temporaneamente sospeso le procedure di proclamazione dello sciopero del personale Gloser.