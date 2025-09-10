A partire da lunedì 15 settembre, alla luce dell’ordinanza che limita il transito sul viadotto di via Martiri del Turchino di Genova ai soli mezzi con massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, e considerata l’impossibilità di utilizzare il viadotto di via De Sanctis come percorso alternativo, Amt ha modificato i percorsi delle linee 199 e 699.

Nel dettaglio, la linea 199 effettuerà servizio circolare sul seguente percorso:

Voltri/Rosa Parks (capolinea), via Ventimiglia, via Pietra Ligure, via Vallecrosia, via Calamandrei, via della Benedicta, via M. Turchino, inversione all’altezza dei civ. 80-84, via M. Turchino, via Novella, via Due Dicembre, via della Benedicta, via Calamandrei, via Vallecrosia, via Pietra Ligure, via Ventimiglia, Voltri/Rosa Parks (capolinea). Il passaggio in via M. Turchino, con l’inversione all’altezza dei civ. 80-84, è stato previsto per garantire il servizio al plesso scolastico della zona.

Per quello che riguarda la linea serale 699, i bus in arrivo da via della Benedicta, proseguiranno su via M. Turchino, effettuano inversione all’altezza dei civ. 80-84, continuano su via M. Turchino, via Novella, via Due Dicembre, via della Benedicta, via Novella, via De Sanctis, via Salvemini, via M. Turchino, dove riprenderanno regolare percorso.

La linea 192, non transitando sul viadotto oggetto di ordinanza, mantiene il percorso regolare.