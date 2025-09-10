Giovedì 25 settembre 2025 a partire dalle ore 18.30, il Gruppo Errebi, guidato dalla famiglia Borsello, inaugura la sua seconda concessionaria a Genova Campi in via Renata Bianchi, 119.

Dopo l’apertura della concessionaria di Molassana nel 2022, Errebi si espande investendo ancora sul territorio ligure e portando avanti una tradizione imprenditoriale che da oltre cinquant’anni accompagna l’azienda nell’espansione dei propri punti vendita già presenti ad Alessandria, Asti, Alba, Albenga, Torino e Genova.

Dalle ore 20.30 protagonista della serata sarà Marco Rinaldi, comico genovese. Accanto a lui saliranno sul palco Nando Timoteo, standup comedian e volto storico di Zelig, Giancarlo Barbara, comico dal tocco surreale, e autore di monologhi originali e Gabriele Gentile, prestigiatore e intrattenitore. All’inaugurazione saranno presenti per firme e autografi anche alcuni giocatori e rappresentanti delle due squadre di calcio genovesi Genoa e Sampdoria, di cui Errebi è official partner. La serata proseguirà con il ritmo travolgente del Dj-Set di Giovanni Carrara. Lo spettacolo è gratuito e aperto al pubblico.

Errebi è concessionario Renault, Dacia, Mobilize e Nissan full elettric (Renault 5 e-tech electric, Dacia Spring, Mobile Duo, Nissan Ariya) e di veicoli ibridi (Nissan Juke, Renault Arkana, Nissan Juke). Per brindare alla seconda sede genovese, tra le 18.30 e le 20.30, verrà offerto – su invito – un aperitivo in concessionaria a cura dello Chef Stellato Ugo Alciati accompagnato da una degustazione di prodotti del Nuovo Liquorificio Fabbrizii.

«Con questa nuova sede a Genova Campi rafforziamo ulteriormente il nostro legame con la città e con la Liguria. È un investimento che guarda al futuro, alla mobilità sostenibile e alla vicinanza con i nostri clienti, mantenendo salde le radici di un’impresa familiare che da oltre cinquant’anni cresce insieme al territorio» dichiara Stefano Borsello, titolare Gruppo Errebi Mobility.