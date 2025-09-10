Confcommercio Savona, l’associazione di categoria dei commercianti e del terziario, è a disposizione sia delle attività che si trovano nell’entroterra, sia di quelle che sono state colpite dalla recente mareggiata di fine agosto sia per supportare chi intenda aprire una nuova impresa nei piccoli centri.

Sono n arrivo tre possibilità per ottenere fondi a sostegno della propria attività.

Bando lotta allo spopolamento

La prima misura in partenza è un bando della Regione Liguria per la lotta allo spopolamento nell’entroterra. Si tratta di un contributo fino a 3.600 euro per le imprese del commercio, artigianato, ristorazione e le cooperative di comunità attive nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

Il bando pubblicato dalla Regione Liguria apre il 15 settembre (inizialmente era stata comunicata la data del 2 ottobre ma è stato anticipato) e si chiude il 31 ottobre.

I fondi servono a coprire spese di gestione, affitti e utenze.

L’ufficio bandi di Confcommercio Savona, bandi@confcommerciosavona.it, è a disposizione per seguire la pratica.

Bando per nuove aperture nell’entroterra

Sta per prendere il via anche una nuova misura per chi vive in un piccolo comune dell’entroterra savonese e intenda aprire un’attività nel commercio o nella ristorazione.

Dal 15 settembre c’è un’occasione: la Regione Liguria avvierà un bando per concedere un bonus affitto sino a 300 euro al mese per 5 anni (quindi sino a 18 mila euro per spese di affitti e utenze), con un contributo per realizzare un’impresa nei comuni con meno di 2.000 abitanti.

Anche in questo caso il bando era stato annunciato per il 2 dicembre, ma è stato anticipato e, appunto, scatterà il 15 settembre.

Come sempre gli uffici di Confcommercio Savona sono pronti a seguire le pratiche per agevolare i nuovi imprenditori.

Segnalazione danni da mareggiata

Tutte le attività che hanno subito danni possono presentare la segnalazione ufficiale: è necessario allegare la documentazione fotografica dei danni subiti e compilare la scheda “Segnalazione danni – mod. AE” entro 30 giorni dall’evento.

L’invio del modulo AE è essenziale per avere accesso ad eventuali forme di rimborso o risarcimento specifiche per questo evento e non solo, quindi per bandi della Protezione Civile/Camera di Commercio, Cassa Commercio Liguria e per i bandi Filse.

Per assistenza e informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Bandi di Confcommercio Savona alla e-mail bandi@confcommerciosavona.it

Sul tema interviene il presidente di Confcommercio Savona, Enrico Schiappapietra: «Questi bandi non solo erano molto attesi dagli operatori, ma sono di notevole importanza per supportare le imprese dell’entroterra e chi voglia intraprendere una nuova attività. Ogni vetrina aperta rappresenta un servizio per la comunità, un presidio di sicurezza per i borghi e i suoi abitanti, un motivo di attrattività per turisti e visitatori. Gli uffici di Confcommercio Savona sono a disposizione per informazioni e un supporto nella gestione delle pratiche».