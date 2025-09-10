Domenica 14 settembre 2025 si terrà la prima delle escursioni gratuite organizzate dal Club Alpino Italiano – sezione di Chiavari in collaborazione con il Comune. L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato allo Sport, punta a valorizzare il territorio e a offrire ai cittadini l’occasione di vivere un’esperienza di condivisione, benessere e scoperta delle colline che circondano la città.

La prima meta sarà il Monte Castello (665 metri), una cima suggestiva posta al confine tra i comuni di Rapallo, Zoagli, San Colombano Certenoli e Coreglia Ligure che offre un panorama unico che su entrambe le riviere liguri e sui monti dell’Appennino.

Il percorso prevede circa 18 km di cammino, con un dislivello di 800 metri circa, per una durata stimata di sei ore (soste escluse). La partenza è fissata alle ore 9 da piazza Nostra Signora dell’Orto, davanti al Comune, con rientro previsto alle 18 a Chiavari.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione entro il 12 settembre presso la sede del Cai di Chiavari (mercoledì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 21 alle 22) o online sul sito www.caichiavari.it.

«Queste escursioni rappresentano un’occasione preziosa per riscoprire la bellezza dei nostri sentieri e per vivere insieme momenti di sport e amicizia – sottolinea il consigliere, Luca Ginocchio – Vogliamo continuare ad incentivare uno stile di vita attivo e, al tempo stesso, valorizzare la natura che ci circonda, a pochi passi dalla città».