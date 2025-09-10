Avvio in marginale crescita per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,17%, l’Ftse All share un aumento dello 0,18%. Nel listino principale guadagnano Moncler (+1,91%), Leonardo (+1,61%) e Brunello Cucinelli (+1,49%). In calo Nexi (-3,14%) e Campari (-0,93%).

Mercati azionari europei in lieve aumento: Francoforte è in crescita dello 0,4%. Positive dello 0,2% Parigi e dello 0,1% Londra.

Mercati azionari asiatici tutti in rialzo nonostante in Cina i prezzi al consumo segnino una contrazione annua dello 0,4%, a fronte dello zero di luglio e delle attese degli analisti a quota -0,2%.

I listini, più che alla frenata dei consumi cinesi, guardano infatti a Wall street e all’attesa di un taglio dei tassi da parte della Fed, con la Borsa di Tokyo che ha terminato a +0,87%.

Prezzo del petrolio in rialzo: il Wti con consegna ad ottobre passa di mano a 63,32 dollari al barile con una crescita dell’1,10% mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 67,09 dollari al barile con un avanzamento dell’1,05%.

Sul valutario euro poco mosso: è scambiato a 1,1706 dollari con una flessione dello 0,02% e a 172,6200 yen con un avanzamento dello 0,02%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un aumento a 86 punti base (+0,90%), il rendimento è a +3,5%.