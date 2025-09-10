Preiscrizioni aperte per l’anno accademico dell’Accademia di Belle Arti di Genova. Per il trennio la scadenza è fino al 15 settembre, per il biennio fino al 5 ottobre.
Il diploma accademico di primo livello (triennio) prevede corsi di Progettazione artistica per l’impresa, Scultura, Pittura, Scenografia, Decorazione, Grafica d’arte, Nuove tecnologie dell’arte, Didattica dell’arte.
Per quanto riguarda il biennio le materie sono: Scultura, Pittura, Scenografia, Decorazione, Illustrazione
Web design, Costume per lo spettacolo, Fotografia.
