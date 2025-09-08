Con l’inizio di settembre ritorna puntuale come ogni anno l’appuntamento con i corsi di qualificazione professionale per sommelier di Ais, l’Associazione Italiana Sommelier della Liguria.

Martedì 9 settembre, all’Hotel Meliá di Genova (via Corsica, 4), alle ore 20.30, è in programma l’open day di presentazione del corso di primo livello della Delegazione Ais di Genova.

L’incontro, a ingresso libero e gratuito, illustra tutte le fasi del corso, in partenza martedì 16 settembre fino a martedì 16 dicembre 2025. Le iscrizioni al corso sono già disponibili a questo link.

Il corso per sommelier I livello a Genova

Il corso di primo livello approfondisce gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio che rappresentano le basi della professionalità del sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina.

«La formazione e l’aggiornamento nel nostro mestiere sono fondamentali e i nostri corsi sono il cuore pulsante dell’associazione – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – ogni anno dedichiamo alla nostra didattica una grande attenzione e cura. I corsi di primo livello approfondiscono nozioni che rappresentano le basi della professionalità del sommelier».

I corsi per sommelier di Ais Liguria trasformano la passione per il vino in una vera e propria professione e rappresentano una reale opportunità occupazionale: «nelle strutture ricettive liguri c’è sempre bisogno di personale qualificato – continua Rezzano – Il corso da sommelier è sempre più visto dai giovani come un’opportunità di crescita e una possibilità di occupazione futura».

Info e iscrizioni su www.aisliguria.it.