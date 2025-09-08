Iniziati i lavori di taglio e messa in ordine delle aree verdi all’interno del Parco Gavoglio a Genova. L’intervento è stato disposto dall’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti Francesca Coppola ed eseguito dai tecnici di Aster.

«Dopo mesi di incuria finalmente abbiamo avviato i lavori di cura del Verde all’interno del Parco dell’ex caserma Gavoglio, un polmone verde per il quartiere del Lagaccio e un’altra strategica per tutta la città − dichiara l’assessora Coppola − questo intervento è uno dei numerosi passi per restituire alla comunità spazi più curati e sicuri. Con questi primi lavori vogliamo dare un segnale concreto di attenzione e di cura verso un luogo che deve tornare a essere vissuto dai cittadini e che è centrale per il loro benessere. L’ordine, la cura e la manutenzione degli spazi verdi sono infatti il punto di partenza per immaginare nuovi usi e nuove funzioni, in linea con la visione di una città più verde e policentrica».

L’ex Caserma Gavoglio è da tempo al centro di un ampio progetto di rigenerazione urbana che ha già portato alla trasformazione dell’area in un parco urbano innovativo, progettato con soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions), con l’obiettivo di creare spazi sostenibili e a misura di cittadino. I lavori in corso interesseranno in particolare le zone verdi più frequentate dai residenti, per garantire maggiore sicurezza, decoro e fruibilità immediata, consolidando così il percorso di rinascita del quartiere del Lagaccio.

«Sono consapevole come assessora al Verde – ha aggiunto Coppola – che in alcune aree della città gli sfalci delle erbacce siano partiti in ritardo e che la vegetazione spontanea si sia diffusa. Per questo ci siamo confrontati con i municipi e con gli assessorati competenti, che hanno assicurato interventi rapidi, ribadendo che questi ritardi sono la conseguenza della gestione della precedente amministrazione, che aveva esaurito i fondi destinati a queste opere di manutenzione».