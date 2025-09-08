Chiusura positiva per le Borse europee, nonostante l’incertezza politica in Francia per il voto di fiducia sulla legge di bilancio, che deciderà la sorte del governo guidato da Bayrou. Gli analisti prevedono che il voto sarà negativo. I mercati guardano anche alle banche centrali: la Bce si riunirà questa settimana, seguita da quella della Federal Reserve nella prossima. Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale in Germania è cresciuta a luglio a ritmi superiori rispetto alle previsioni. Intanto a Wall Street corrono gli indici, con il Nasdaq che ha registrato un nuovo record. Milano segna +0,28%, Parigi +0,78%, Londra +0,14%, Francoforte +0,89%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 86 punti (variazione -1,79%, rendimento Btp 10 anni +3,50%, rendimento Bund 10 anni +2,64%).

Piazza Affari

A Milano brilla Banco Bpm (+3,96%), in seguito alle riportate da diversi quotidiani riportano che la banca starebbe valutando la possibilità di una business combination con Credit Agricole Italia. L’istituto francese è attualmente prima azionista di Banco Bpm con una quota di circa il 20% e ha effettuata richiesta alla Bce di salire sopra la soglia del 20%. In coda Campari (-2,32%).

Valute

L’euro/dollaro Usa sale dello 0,27%. L’oro continua gli scambi a 3.638,8 dollari l’oncia, con un aumento dell’1,45%.

Energia

Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 62,47 dollari per barile.