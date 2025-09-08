Genova è la città con il rendimento da locazione più alto. Per un bilocale in affitto il rendimento annuo nel secondo semestre del 2024 era al 7,6%, contro una media del 5,8% nelle grandi città italiane. A dirlo è l’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa che ha preso in esame locazioni a lungo termine e non stagionali.

A livello di investimento non ci sono stati cambiamenti significativi nella seconda parte del 2024. Il mattone si conferma una scelta di investimento importante per gli italiani e rappresenta il 18,4% del totale delle compravendite realizzate dalle agenzie affiliate, in leggero calo rispetto al 19,5% di un anno fa. La città con la percentuale più elevata di acquisti per investimento è Napoli (39,3%).

I rendimenti annui da locazione per un bilocale da 65 mq sono aumentati rispetto a un anno fa e si sono portati a 5,8%, complice l’aumento dei canoni di locazione nell’ultimo anno. Tra le grandi città che spiccano per avere il rendimento da locazione maggiore, come detto, al primo posto c’è Genova con il 7,6%, seguita da Palermo con il 7,2%, Verona con il 6,7%.

Tra chi investe nel mattone c’è anche chi mira alla rivalutazione dell’immobile e, negli ultimi anni, le agenzie del Gruppo Tecnocasa hanno assistito a un recupero dei prezzi.

Gli investitori, si legge nel comunicato, preferiscono le aree con la presenza di atenei, di aziende che attirano lavoratori fuori sede, dotate di servizi e sottoposte ad interventi di riqualificazione.

In genere, chi investe nel settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da locazione ma anche alla rivalutazione del capitale. Dal 1998 al 2024, limitando l’esame alle grandi città italiane risulta una rivalutazione dei prezzi del 51,5%. Quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 140,3 seguita da Firenze con 82,7%.