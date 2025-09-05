La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. L’indice Ftse Mib in avvio segna +0,4% a 42.157 punti. Nel listino principale scattano Stm (+4,35%) e Stellantis (+2,09%). In calo Moncler (-1,33%) e Monte Paschi (-0,88%).

Avvio in cauto rialzo per le Borse europee in attesa dai dati sul lavoro negli Usa. Francoforte sale dello 0,34%, Parigi dello 0,33% e Londra lo 0,14%

Positiva la seduta in Asia sulla scia della buona giornata di Wall Street dove gli ulteriori segnali di raffreddamento del mercato del lavoro, in attesa oggi di nuovi dati, hanno rafforzato le attese di un taglio dei tassi della Federal Reserve nel mese di settembre. Tokyo segna un guadagno dell’1,03% dopo che il presidente americano Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo di attuazione dell’accordo sui dazi con il Giappone.

Il prezzo del petrolio è in lieve calo tre giorni dalla riunione dell’Opec+ che potrebbe decidere un altro aumento dell’offerta. Il contratto sul Wti americano per ottobre arretra dello 0,17% a 63,37 dollari al berile, mentre quello sul Brent con consegna a novembre perde lo -0,1% a 66,92 dollari.

Nei cambi l’euro è in rialzo sul dollaro in avvio di giornata. Viene scambiata a 1,1675 dollari, con un guadagno dello 0,22%. Praticamente invariato il rapporto con lo yen a 172,99.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna una diminuzione a 87 punti base (-1,24%). Il rendimento è a +3,57%.