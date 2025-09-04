In attesa delle elaborazioni complete a cura del centro meteo Arpal, l’Agenzia regionale per l’ambiente ligure ha diffuso alcuni dati sull’estate meteorologica 2025, che copre il periodo dal 1° giugno – 31 agosto.

In Liguria l’estate è stata caratterizzata da una frequenza piuttosto elevata di giornate con pioggia, confermando un andamento instabile che ha interessato la regione per gran parte della “bella” stagione.

Secondo i dati raccolti dalla rete di monitoraggio di Arpal, il numero di giorni con precipitazioni significative (≥ 1 mm) è stato superiore alla media degli ultimi anni in diverse località costiere; il dettaglio per i 4 capoluoghi è questo:

Imperia: 10 giorni di pioggia per un totale di 39,8 mm

Savona: 13 giorni di pioggia per un totale di 218,6 mm

Genova: 10 giorni di pioggia per un totale di 134,4 mm

La Spezia: 11 giorni di pioggia per un totale di 144,2 mm

Si tratta di valori che, in particolare per il settore centro-occidentale della regione, rappresentano un’anomalia rispetto alla tipica configurazione estiva, solitamente dominata dall’anticiclone e da condizioni stabili e soleggiate.

Sono state emanate varie allerte temporali: una gialla a giugno (sabato 21), cinque a luglio (domenica 6, fra sabato 12 e domenica 13, lunedì 21, venerdì 5 e domenica 27) e 2 ad agosto (sabato 2, giovedì 14), che ha visto inoltre due allerte arancioni per temporali mercoledì 20 e giovedì 28.

La persistenza di condizioni instabili ha influito anche su temperature e umidità, rendendo l’estate 2025 meno calda e più variabile rispetto agli ultimi anni, segnati da lunghi periodi di siccità e ondate di calore: se ne sono verificate due, a fine giugno e inizio agosto.

Precipitazioni, valori massimi

Questi i primi tre valori massimi di precipitazione giornalieri mese per mese:

GIUGNO:

71.8 mm il 21/06/2025 (Stella Santa Giustina – provincia di SV, 349 m slm)

64.8 mm il 21/06/2025 (Mele – provincia di GE, 270 m slm)

63.6 mm il 21/06/2025 (Fiorino – provincia di GE, 290 m slm)

LUGLIO:

202.2 mm il 13/07/2025 (Campo Ligure – provincia di GE, 338 m slm)

175.4 mm il 13/07/2025 (Montenotte Inferiore – provincia di SV, 564 m slm)

154.2 mm il 13/07/2025 (Montagna – provincia di SV, 253 m slm)

AGOSTO:

145.2 mm il 28/08/2025 (Barbagelata – provincia di GE, 1100 m slm)

136.4 mm il 02/08/2025 (Bargagli – provincia di GE, 702 m slm)

129.4 mm il 02/08/2025 (Viganego – provincia di GE, 430 m slm)

Temperature comunque elevate

Nonostante il passaggio di diverse perturbazioni e la formazione di temporali localizzati le temperature sono comunque state molto elevate e superiori alle medie climatologhe.

Temperature massime registrate mese per mese (sia su tutte le stazioni che anche per solo i 4 capoluoghi):

GIUGNO:

– 39.7 °C il 30/06/2025 a Padivarma – provincia di SP, 75 m slm

– 37.6 °C il 30/06/2025 a La Spezia

LUGLIO:

– 38.9 °C il 01/07/2025 a Castelnuovo Magra – provincia di SP, 96 m slm

– 37.0 °C il 02/07/2025 a La Spezia

AGOSTO:

– 40.2 °C il 12/08/2025 a Riccò del Golfo – provincia di SP, 150 m slm

– 38.0 °C il 11/08/2025 a La Spezia