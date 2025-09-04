La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,14% a quota 41.843,47 in apertura. Sul listino in evidenza St che guadagna il 2% e all’opposto Leonardo che scivola in calo del 2,2%. Nel listino principale guadagnano Generali (+1,5%), Pirelli (+1,39%) e Snam (+1,26%). In calo Leonardo (-2,54%), Monte dei Paschi (-1,74%) e Mediobanca (-1,34%).

Avvio cauto per le principali Borse europee. Parigi apre praticamente invariata (+0,02%), Francoforte in rialzo dello 0,3% e Londra segna un -0,2%.

Le Borse in Asia risalgono, sostenute dai titoli tecnologici, ma gli indici cinesi restano in profondo rosso. Il crescente ottimismo sul taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre sta contribuendo a migliorare il sentiment in tutta la regione, Tokyo guadagna l’1,45%.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a ottobre è scambiato a 63,45 dollari al barile con una flessione dello 0,81% mentre il Brent con consegna a novembre passa di mano a 67,10 dollari al barile con una riduzione dello 0,74%.

Nei cambi euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1654 dollari con una flessione dello 0,07% e a 172,7200 yen con un avanzamento dello 0,01%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un calo a 89 punti base (-1,19%), il rendimento è a +3,61%.